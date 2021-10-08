

أحمد مغربي



أصدرت شركة نفط الكويت أمس أكبر حركة تعيينات جديدة في الشركة شملت تعيين 3 مديرين جدد و26 رئيس فريق و2 كبير اختصاص.



وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت عماد سلطان، ان تلك التغييرات التنظيمية سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر 2021.



وجاء في التعميم ان فهد سالم الخرقاوي أصبح مديرا لمجموعة مكتب الرئيس التنفيذي، وفي مجموعة الخدمات المساندة (شمال الكويت): يصبح فاروق عبدالجليل الهندال مديرا للمجموعة. وفي مجموعة الخدمات المساندة (غرب الكويت): يصبح احمد سالم الزعابي مديرا للمجموعة.



مجموعة الحفر التطويري



كما تم تعيين شريف عبداللطيف العوضي رئيسا لفريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار I.



وقد تمت إعادة تسمية فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار X ليصبح فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار V.



كما أصبح علي داود الخالدي رئيسا لفريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار V.



وأيضا تمت إعادة تسمية فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار XI ليصبح فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار VI.



وتم تعيين جمعة بلال بشير رئيسا لفريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار VI.



على أن يكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة الحفر التطويري I.



وتمت إعادة تسمية فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار V ليصبح فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار VII، ليصبح وليد جواد البغلي رئيسا لفريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار VII.



كما تمت إعادة تسمية فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار VI ليصبح فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار VIII.



وتمت إعادة تسمية فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار VII ليصبح فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار IX، ليصبح محمد يعقوب بوشهري رئيسا لفريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار IX.



وأيضا تمت إعادة تسمية فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار VIII ليصبح فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار X، ليصبح ناصر خلف البرازي رئيسا لفريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار X.



وإعادة تسمية فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار IX ليصبح فريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار XI، ليصبح صالح طالب مقيم رئيسا لفريق عمل الحفر التطويري وإصلاح الآبار XI.



على ان يكون المذكورون أعلاه مسؤولين أمام مدير مجموعة الحفر التطويري II.



مجموعة الحفر العميق



أشار التعميم الى ان علي حسين صفر أصبح رئيسا لفريق عمل الحفر العميق وإصلاح الآبار VI ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الحفر العميق. كما تم تعيين خالد علي الهندي رئيسا لفريق عمل الخدمات الفنية للحفر وإصلاح الآبار I ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة المساندة الفنية.



وتعيين محمد علي الخميس رئيسا لدائرة المساندة المشتركة.



وأصبح خالد عادل العسلاوي رئيسا لفريق عمل الشؤون الإدارية والتطوير الوظيفي. فيما سيتم تعيين رئيس فريق عمل المشتريات الطبية في وقت لاحق.



وتم تعيين شهد عمر الغرير رئيسا لفريق عمل الصيدلة.



وتعيين عيد فلاح حبيب رئيسا لفريق عمل القوى العاملة والنقل. وأيضا تعيين محمد عبدالله الكندري رئيسا لفريق عمل المرافق.



كما أصبحت أحلام عبدالرحمن الفضلي رئيسا لفريق عمل مراقبة الميزانية الرأسمالية.



وأصبح فيصل احمد اللوغاني رئيسا لفريق عمل الميزانية والتكاليف.



وعلي غزاي المطيري رئيسا لفريق عمل التقارير المالية.



وأصبح عبدالعزيز هادي المطيري رئيسا لفريق عمل النظم والسياسات.



وأصبح هندي فهيد الهاجري رئيسا لفريق عمل المدفوعات المالية.



وتم تعيين غازي خالد العصيمي رئيسا لفريق عمل شبكة المستهلكين. وحمد عبدالله الكندري أصبح كبير اختصاصيين. على ان يتم تعيين رئيس فريق عمل الأبحاث والتكنولوجيا (المرافق السطحية) في وقت لاحق.



وتم تعيين محمد صادق العسلاوي رئيسا لفريق عمل نظم الصحة والسلامة والبيئة ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الصحة والسلامة والبيئة.



وأصبح هيثم حسن كرم رئيسا لفريق عمل المشاريع الكبرى V.



وأصبحت ندى عبدالرضا القلاف رئيسا لفريق عمل تطوير العمالة الفنية والشؤون الإدارية.



وأصبح خلف نهابه حمادة رئيسا لفريق عمل مساندة تأهيل التربة.



فما سيتم تعيين مدير مجموعة مشاريع الأحمدي في وقت لاحق.



وأصبح منصور ناصر العجمي كبير اختصاصيين.



بينما سيتم تعيين رئيس فريق عمل إدارة المشاريع II (جنوب وشرق الكويت) في وقت لاحق.

























































