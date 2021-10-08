وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي جاء كالتالي: تداولت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفير جمال الغنيم في جلسة الامم المتحدة لمناقشة تقرير الكويت الخاص في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وقد لفت السفير الغنيم في الجلسة الى ان الديوان الوطني لحقوق الانسان لا دور له ولا مساهمة في تقرير الكويت، واصفا الديوان بالجهة غير الرسمية وغير الحكومية، على الرغم من صدور القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان، ثم تبعه مرسوم بتعيين اعضاء مجلس ادارة الديوان عام 2018.



لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما اسباب عدم حضور وفد من الديوان الوطني لحقوق الانسان الى جلسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة اعلاه، وما اسباب عدم تقديم الديوان تقريرا الى اللجنة المختصة؟



2 ـ هل أصدر الديوان الوطني تقارير محلية ودولية خاصة بقضايا حقوق الانسان في الكويت؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الاصدارات.



3 ـ ما اسباب عدم تعيين امين عام للديوان الوطني لحقوق الانسان حتى هذا اليوم، خصوصا بعد تقديم 40 شخصا اوراقهم لشغل منصب الامين العام وتم اجراء المقابلات المطلوبة، ثم تم التفاضل بين 7 مرشحين تنطبق عليهم شروط شغل المنصب، واستبعاد الفائز الاول دون سبب واضح؟



كما وجه النائب بدر الحميدي سؤالا الى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.احمد الناصر جاء كالتالي: تداولت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفير جمال الغنيم في جلسة الامم المتحدة لمناقشة تقرير الكويت الخاص في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



وقد لفت السفير الغنيم في الجلسة الى ان الديوان الوطني لحقوق الانسان لا دور له ولا مساهمة في تقرير الكويت، واصفا الديوان بالجهة غير الرسمية وغير الحكومية، على الرغم من صدور القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان، ثم تبعه مرسوم بتعيين اعضاء مجلس ادارة الديوان عام 2018.



لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي: كيف يصف السفير الديوان بالجهة غير الرسمية وغير الحكومية على الرغم من صدور قانون عام 2015 بإنشائه؟





