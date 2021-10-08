استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين أمس في مكتبه بمجلس الأمة الفائزات بجائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام، عن محور فرز وإعادة تدوير الطعام المهدر.



وقال بيان صادر عن مكتبه ان الشاهين كرّم فريق المشروع والذي يتكون من خريجات كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت: م.زينب أحمد الشمالي، م.شيخة راشد السبيتي، م.أبرار عادل بحريني، وم.البندري محمد المطيري.



وأشاد الشاهين بجهود الفائزين بالجائزة وأفكارهم التي تتماشى مع أهداف ترشيد الإنفاق ومحاربة الهدر وتعزيز الاستهلاك الإيجابي، حيث يصل الطعام المهدر في النفايات حول العالم إلى 931 مليون طن في السنة.



حضر اللقاء أعضاء اللجنة الاستشارية برنامج الكويت الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية د.شهاب العثمان، والمستشارة خالدة الخراز.



من جانب آخر، زار رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفل النائب أسامة الشاهين امس الاول جمعية «أبي أتعلم»، والتي تعنى بمواصلة تعليم الأطفال المرضى المصابين بالأمراض المزمنة وأمراض السرطان.



وأثنى الشاهين على جهود الجمعية، كاشفا عن عزمه التقدم باقتراح برغبة بدعوة الحكومة لتخصيص إحدى المدارس لأغراض جمعية «أبي أتعلم» التعليمية وذلك لتمكين الأطفال المرضى المصابين بالأمراض المزمنة وأمراض السرطان من مواصلة تعليمهم الدراسي وفق المناهج المعتمدة.



وقال الشاهين «إنني فخور بما رأيته من جهد تطوعي متقن ومتواصل، يغطي ويخدم قضية وحاجة إنسانية مهمة، قد يتعرض لها أي طفل من أطفالنا، وهي الاضطرار للانقطاع عن الحضور للمدرسة لموانع طبية أو عوارض صحية».



وثمن جهود كادر الجمعية المتطوع والمؤهل بتقديم المنهج الدراسي المعتمد لهم للطفل المريض في مقر الجمعية أو جناح المستشفى أو سريره الطبي بحسب حالته الصحية وأوامر الأطباء.



وكان في استقبال الشاهين كل من د.منى بورسلي رئيس الجمعية، ود.سلمان اللافي أمين السر، ود.منى بورحمة أمين الصندوق، ود.مها جاسم بورسلي، ود.نبال خالد بورسلي.