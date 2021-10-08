وجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى وزير التربية د. علي المضف، فيما يخص كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الأكاديمية مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.



2 ـ صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية «بنين» مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.



3 ـ صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية «بنات» مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.



4 ـ صورة ضوئية من تقرير لجنة اختيار مساعد العميد للشؤون الطلابية (فرع الجهراء) مع بيان نتائج درجات المرشحين الثلاثة للمنصب.