وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.



ونص السؤال على ما يلي: لما كان الغرض من إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أداء جميع الأعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها.

وحيث إن للهيئة في سبيل تحقيق هذه الأغراض توسيع نطاق الرقعة الزراعية وتوزيع الأراضي المستصلحة بالأولوية على المزارعين وتشجيع زراعة المحاصيل الملائمة وتربية المواشي والدواجن وصيد الأسماك وتسويقها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: هل خصصت حيازات زراعية لأي من قياديي الهيئة أو لأحد أقربائهم إلى الدرجة الثانية في فترة شغلهم الوظيفة من سنة 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان الآتي:



أ ـ المسوغ القانوني لهذا التخصيص.



ب ـ كشف بعدد هذه الحيازات ومساحتها ومواقعها.



ج ـ تواريخ الحصول على هذه الحيازات وتواريخ تقديم الطلبات للحصول عليها.