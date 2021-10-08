تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، بمناسبة مرور عام على تولي سمو الأمير مقاليد الحكم وسمو ولي العهد منصب ولاية العهد.



وقال الغانم: بمناسبة مرور عام على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم في البلاد، وتولى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ولاية العهد.



وأضاف: أجدد بالاصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الأمة، التهنئة والمباركة، على البيعة الصادقة والإجماع الوطني، تدشينا لعهد، يتم فيه مواصلة سيرة الأخيار من حكام هذه البلاد، الذين حكموها بالعدل والحكمة.



وقال: ونسأل الله جلت قدرته، أن يحفظ صاحب السمو، وسمو نائب الأمير وولي العهد، وأن يسدد خطاهما على درب النماء والتقدم لبلدنا الغالي، وأن يمتعهما بدوام الصحة والعافية، انه سميع مجيب.



من جانب آخر، بعث الغانم ببرقيتين إلى رئيس البرلمان الباكستاني أسد قصير، ورئيس مجلس الشيوخ محمد صادق سنجراني، أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان جنوب باكستان، سائلا المولى أن يرحم الضحايا وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.