عبدالكريم أحمد



أمرت محكمة الجنايات أمس بحجز أربعة مواطنين خلال حضورهم جلسة محاكمتهم بقضية حجز حرية مواطنة طيلة 9 سنوات، وهم طليقها وأشقاؤها الثلاثة.



وأمرت هيئة المحكمة، التي عقدت برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بإخلاء سبيل 3 متهمات بكفالة 20 ألف دينار لكل منهن، وهن شقيقات المجني عليها.



كما أمرت المحكمة بإرجاء الدعوى إلى الخميس المقبل الموافق 14 الجاري لتصوير أوراق الدعوى والاطلاع عليها.



وترجع تفاصيل الواقعة إلى قيام المجني عليها بإبلاغ خادمة، تتردد عليها، بتعرضها لحجز حرية من قبل ذويها إثر خلافات معهم، مبينة أنهم وضعوها داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل الأسرة في إحدى مناطق محافظة الفروانية، طالبة منها الإبلاغ عن معاناتها.



وقامت الخادمة بإبلاغ إحدى المحاميات بالواقعة، فقامت المحامية بتقديم بلاغ إلى مكتب النائب العام بما تعرضت له الفتاة، وعلى الفور قامت النيابة بتكليف وزارة الداخلية بالتحري.



وبالتأكد من الواقعة، استصدرت النيابة إذنا بمداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وتم ضبط أشقائها وشقيقاتها وتحريك دعوى جزائية بحقهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن لها.