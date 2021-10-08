محمد الجلاهمة



لاتزال جرائم سرقة الحسابات البنكية تتواصل على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن لمكافحة هذه الظاهرة، وربما يعود ذلك إلى نقص الخبرة لدى بعض المواطنين والوافدين وتساهلهم في تزويد مجهولين ببياناتهم البنكية، فقد تقدمت مواطنة إلى مخفر شرطة بيان ببلاغ أفادت فيه بتعرضها لسرقة حسابها البنكي من قبل شخص مجهول.



ووفق مصدر أمني، فقد قالت المواطنة في بلاغها ان السارق استخدم رقم هاتف محليا في التواصل معها قبل أن يتمكن من سلب 2000 دينار من حسابها البنكي، وتم تسجيل قضية وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ ما يلزم.



في سياق قريب، تقدم وافد من الجنسية اللبنانية إلى مخفر السالمية ببلاغ مشابه بشأن تعرض حسابه البنكي للسرقة.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن الوافد اللبناني أبلغ عن تعرضه للسرقه عن طريق خصم مبلغ 2700 دينار من حسابه، حيث أرسل له شخص مجهول رسالة مفادها بأنه تم تعطيل بطاقة الـ «كي نت» الخاصة به، طالبا منه التواصل لحل المشكلة.



وأضاف المصدر: قام المبلغ بالاتصال على الشخص المجهول وإعطائه بيانات الكي نت وتم خصم المبلغ من حسابه، وتم تسجيل قضية جناية تحت مسمى «تزوير في محرر بنكي»، وجار التحقيق لكشف ملابساتها.