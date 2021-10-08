عبدالكريم أحمد



ألغت محكمة الاستئناف حكما أوليا أدان محاميا وموكلا لديه بقضية رشوة موظفة في مطار الكويت لتهريب الأخير من البلاد باعتباره مطلوبا بعدة قضايا وصدرت بحقه أوامر منع سفر.



وقضت المحكمة بالامتناع عن النطق بعقاب المتهمين مع إلزامهما بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك، بدلا من حبس كل منهما 5 سنوات مع الشغل والنفاذ المقضي به من قبل محكمة أول درجة. وترجع الواقعة إلى فبراير الماضي، حيث ألقت إدارة المباحث الجنائية القبض على محام حاول رشوة موظفة بالجوازات لإخراج موكله عبر منفذ المطار، إلا أنها أبلغت إدارة جرائم المال بالواقعة.