سعود عبدالعزيز



طبّق وافدان يعملان في مكتب البحث والتحري بالإدارة العامة لأمن الحدود المثل «حاميها حراميها» بإقدامهما على سرقة اكياس الهيل والدارسين وتم ضبطهما متلبسين، في مخالفة لما تقتضيه أبسط قواعد الأمانة وأيضا ما يمثله مكان عملهما من حماية للأمن ومكافحة للجرائم.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن رجال مكتب البحث والتحري التابع لإدارة العامة لأمن الحدود اشتبهوا بمركبة يقودها وافد من الجنسية المصرية عند خروجها من مقر العمل بسبب علامات الارتباك التي بدت على قائد السيارة.



وأضاف المصدر: اكتشف الأمنيون أن المركبة محملة بأكياس من الهيل والدارسين، وعند توقيف قائد الشاحنة والتحقيق معه اعترف بمشاركة وافد بنغالي يعمل طباخا بالإدارة يقومان بسرقة «الماچلة» وبيعها بالخارج، وعليه تم توقيفهما وإحالتهما إلى التحقيق، وسجلت قضية في مخفر الصبية.