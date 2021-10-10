أحمد مغربي



انتهت شركة نفط الكويت من بناء وتشييد 159 منزلا جديدا في مدينة الأحمدي، وذلك ضمن جهود الشركة لتوفير السكن المناسب والحديث للعاملين في الشركة.

وتم الانتهاء من بناء تلك المنازل في جنوب الأحمدي وفق 3 نماذج عصرية متطورة إلا أنها حافظت على تراث المدنية الذي بنيت عليه قديما.



وقال مصدر نفطي مسؤول في شركة نفط الكويت لـ «الأنباء»، ان مهمة تطوير مدينة الأحمدي ليست بالسهلة، حيث انه مع الحفاظ على تراث المدينة الذي بنيت عليه أساسا، مطلوب تطويرها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا على مستوى العالم لكي تنضم إلى قائمة المدن الحديثة والذكية والمتكاملة.

وذكر ان مشروع تطوير وبناء بيوت جديدة في الأحمدي يعد مرحلة أولى في إطار مشروع إسكاني ضخم، تشمل مراحله المستقبلية بناء 1800 وحدة سكنية مع مرافقها الخدمية المتكاملة، وهو ما يحقق هدف الشركة في الارتقاء بمدينة الأحمدي وتوفير الرعاية السكنية المناسبة لموظفيها.



وأشار إلى ان المدينة ستشهد في المستقبل القريب حركة تطوير واسعة النطاق في إطار مشروع «تطوير مدينة الأحمدي»، الذي يعد أحد المشاريع الحيوية للدولة، ويهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير المدينة، بما يتناسب ومكانتها التاريخية، ولكونها مدينة النفط في الكويت.



وأضاف أنه روعي في تصميم المنازل الجديدة أن تفي بجميع الاحتياجات المعيشية لساكنيها، مع المحافظة في الوقت ذاته على الطابع المعماري والتراثي المميز لمدينة الأحمدي.



يذكر ان مدينة الأحمدي اقترنت منذ بدايات إنشائها بشركة نفط الكويت ذات المكانة الرائدة والأدوار الاقتصادية والاجتماعية المعروفة، وأن المدينة ستشهد في المستقبل القريب حركة تطوير واسعة النطاق في إطار مشروع «تطوير مدينة الأحمدي»، الذي يعد أحد المشاريع الحيوية للدولة ويهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير المدينة بما يتناسب ومكانتها التاريخية ولكونها مدينة النفط في الكويت.