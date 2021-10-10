قال تقرير الشال الأسبوعي إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق (بعد استبعاد النشاط الحرفي والشريط الساحلي)، تشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار خلال أغسطس 2021 مقارنة بسيولة يوليو، حيث بلغت جملة تداولات العقود والوكالات لشهر أغسطس نحو 431 مليون دينار.



وهي قيمة أعلى بما نسبته 15.5% عن مستوى سيولة شهر يوليو 2021 البالغة نحو 373.1 مليون دينار، وأعلى بما نسبته 60.4% مقارنة بسيولة أغسطس 2020، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 268.7 مليون دينار، وتوزعت تداولات أغسطس 2021 ما بين نحو 418.2 مليون دينار عقودا، ونحو 12.8 مليون دينار وكالات.

وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 1237 صفقة، توزعت ما بين 1190 عقودا و47 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 817 صفقة وممثلة بنحو 66% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتها محافظة حولي بـ 136 صفقة وتمثل نحو 11%، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 31 صفقة ممثلة بنحو 2.5%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 341.9 مليون دينار، مرتفعة بنحو 35.8% مقارنة بيوليو 2021 عندما بلغت نحو 251.8 مليون دينار، وارتفعت نسبة مساهمتها إلى نحو 79.3% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 67.5% في يوليو 2021، واستمرار طغيان سيولة السكن الخاص وارتفاع أسعاره في غالبيته ناتج عن التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 61.9 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -46.5% مقارنة بشهر يوليو 2021 حين بلغت نحو 115.8 مليون دينار، وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 14.4% مقارنة بما نسبته 31%.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 19.8 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 260.3% مقارنة بيوليو 2021 حين بلغت نحو 5.5 ملايين دينار.