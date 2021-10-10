قالت شركة السور لتعبئة الوقود «ألفا» إنها مستمرة في حملة مهرجان السحوبات لشريحة (ألفا تاب) بقيمة ٥ دنانير، وذلك للدخول على السحب الكبير على سيارة شيفروليه سيلفرادو 8 سلندر موديل 2021، بالإضافة إلى حزمة أخرى من الجوائز القيمة من محطات ألفا للوقود.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات والعلاقات العامة بشركة السور لتسويق الوقود سالم الحساوي، في بيان صحافي، أن الحملة بدأت مطلع أغسطس الماضي، وستنتهي في 30 أكتوبر الجاري، مؤكدا أنها تأتي ضمن خطة الشركة الترويجية لمنتجاتها، وبهدف تحقيق آمال وطموحات عملاء «ألفا» بتقديم كل متطلبات الجمهور ومرتادي محطاتها.



وأضاف الحساوي أن جوائز المهرجان الحالي تشتمل على سيارة واحدة سيلفرادو 2021، إضافة إلي 9 قوارب من نوع كاياك لعدد 9 فائزين، كما سيتم توزيع بطاقات تعبئة وقود لعشرين فائزا قيمة البطاقة 50 دينارا. وحول آلية السحب على الجوائز، أشار الحساوي إلى أنه سيتم توزيع شريحة «ألفا تاب» في جميع أسواق ترولي المتوافرة بمحطات ألفا بنحو 13 فرعا، منها بيان وسلوى وحولي والسالمية وحطين والمسايل والمنصورية وأبوحليفة والفحيحيل وسعد العبدالله والشعب والصباحية والجهراء)، إضافة إلى محطات ألفا لخدمة العملاء الأربعة (المنصورية - أبو حليفة - بيان - الجهراء). وذكر أن الشرائح ستكون متوافرة بأسواق ترولي أو بقالة المتوافرة بمحطات ألفا للوقود في المواقع التالية، مؤكدا أن عملية المشاركة بالسحب ستتم على جوائز الحملة عند التعبئة بقيمة 5 دنانير للشريحة عن طريق الموقع الالكتروني للشركة، أو من خلال تطبيق للهواتف الذكية «Alfa».