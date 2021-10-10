افتتحت شركة الاتصالات الكويتية - stc، أكبر فروعها وأكثرها تقدما في الكويت في مارينا مول، وبتصميمات حديثة وتجهيزات قائمة على أحدث التقنيات يفتح الفرع الجديد أبوابه ليمنح العملاء تجربة رقمية وذكية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي للشركة.



وفي حفل الافتتاح، الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة stc م.مزيد بن ناصر الحربي، بالإضافة إلى أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، تم تدشين الفرع الجديد بتصميم جديد يدمج كل من الميزات المبتكرة والكفاءة المحسنة بما يبرز الفهم العميق الذي تتمتع به stc في تلبية الاحتياجات المتنوعة لقاعدة عملائها المتزايدة، لاسيما مع العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مع زيادة عدد الحاصلين على اللقاح، ليرحب الفرع الجديد بالزوار في تجربة تسوق استثنائية.



وتم تصميم فرع مارينا مول المكون من طابقين، بما يضمن البساطة وراحة العميل، حيث يشمل الطابق الأول العديد من أقسام عرض المنتجات والتي تضم أحدث الهواتف الذكية وأجهزة الترفيه المقدمة من قبل أفضل العلامات التجارية في العالم.

كما يوفر للعملاء إمكانية تجربة الأجهزة مباشرة، بينما يتعرفون على عروض stc الخاصة والباقات الحصرية.



وسيخصص الطابق الثاني لدعم العملاء ولتوفير خدمة المبيعات للرد على أي استفسارات بخصوص منتجات أو خدمات stc، بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك منطقة خدمة ذاتية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مخصصة لتلبية طلبات العملاء في الوقت الذي يناسبهم.



وانطلاقا من التزامها المستمر بدعم قرارات وزارة الصحة فيما يتعلق بمواجهة الوباء، يحرص الفرع الجديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة مثل التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه الإلزامية والتعقيم المنتظم لضمان سلامة كل من العملاء والموظفين.

وهو الأمر الذي تحافظ stc عليه لدى تطبيق معايير السلامة في مقرها الرئيسي وفروعها وفي أي مبادرات خارجية تشارك فيها للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالوباء الحالي.



وتعليقا على الافتتاح، قال م.عامر عطوي الرئيس التنفيذي لقطاع مبيعات الأفراد في stc: نركز باستمرار على تعزيز تجربة العملاء من خلال توفير الوصول الى مجموعة منتجاتنا وخدماتنا بكل سهولة ويسر.



وأضاف: يهدف الفرع الذي تم تجديده بالكامل إلى توفير تجربة مبسطة وأكثر تطورا، حيث يمكن للعملاء الآن استكشاف مجموعة كبيرة من الأجهزة الأكثر طلبا حول العالم.

فضلا عن العديد من الميزات الجديدة التي تم دمجها في مكان واحد لخدمة العميل على أفضل وجه، نحرص من خلال الفرع الجديد على تقديم تجربة ترفيهية وتفاعلية لزوارنا، سواء كانوا عملاء جددا أو حاليين، وهو الأمر الذي حرصنا عليه لدى تصميم الفرع.



وأكد عطوي على مواصلة stc تقديم الخدمات المتجددة بما يسمح للعميل بالوصول إلى كل العروض التي تناسب احتياجاتهم، وتزويدهم بتجربة تتماشى مع بعض الابتكارات المتواصلة التي يزخر بها العصر الرقمي، موضحا: سواء كان ذلك من خلال أحد فروعنا أو المنصات الرقمية أو من خلال مركز الاتصال الخاص بنا، فإننا سنواصل هدفنا الأساسي المتمثل في إثراء أنماط حياة عملائنا.

ولن ندخر جهدا في سبيل تطبيق إستراتيجيتنا المؤسسية القائمة على توفير العروض الترويجية الحصرية، وتعزيز نطاق شبكاتنا للجيل الخامس 5G، وتقديم مجموعة الحلول الابتكارية بأسعار تنافسية.