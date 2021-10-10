بعد إطلاق السيارة على مستوى العالم، أعلنت بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح عن بدء بيع أحدث جيل من سيارة مكان رسميا في منطقة الخليج.

وتوفر السيارة الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات أداء محسنا وتتميز بتصميم أكثر رياضية مع نظام تشغيل جديد. وتمتاز الطرازات الثلاثة، التي تم طرحها، بقوة أكبر بكثير مقارنة بالجيل السابق، مما يؤكد على اعتلاء سيارة مكان صدارة فئة سيارات ‎SUV‎ المدمجة‏.



وقال د.مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا، إن سيارة مكان كانت دائما أحد الطرازات الأساسية في مجموعة طرازات بورشه منذ طرحها للمرة الأولى في العام 2014‏، وحققت شعبية كبيرة وجذبت العديد من العملاء الجدد مع كل جيل منها.

وأضاف: تؤكد مبيعات السيارة الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات في منطقة الخليج على نجاحها، حيث يمتلكها ما يقرب من ‎8000 عميل، وأغلبهم من عملاء بورشه الجدد.

وبفضل سمات بورشه الأصيلة التي تستند إلى خبرة أكثر من ‎70 عاما في تصنيع السيارات الرياضية الرائدة، كانت هذه السيارة بمنزلة دفعة للأمام أتاحت لنا المضي قدما نحو التطور.

وتعتبر سيارة مكان ثاني أكثر سيارات بورشه شعبية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستعد الطرازات الجديدة منها لمواصلة هذا النجاح من خلال التحديثات والتحسينات الجديدة‏.



ويمثل المحرك الجديد رباعي الأسطوانات مع شاحن التوربو القلب النابض للطراز الأساسي من سيارة مكان، والذي يولد قوة تبلغ ‏265 حصانا، ويتسارع هذا الطراز من السكون إلى ‎100 كم/ساعة في ‎6.2 ثوان، بينما تبلغ سرعته القصوى ‎232 كم/س، كما تم تحسين أداء سيارة مكان ‎S‎ الجديدة بشكل أكبر بفضل محرك ‎V6‎ سعة ‎2.9 ليتر بنظام التوربو المزدوج، والذي زادت قوته الآن بمقدار ‏26 حصانا، حيث يولد ‏380 حصانا، ليساعد السيارة على التسارع من السكون إلى ‎100 كم/س في ‎4.6 ثوان، فيما تبلغ سرعتها القصوى ‎259 كم/س، وتتفوق سيارة مكان ‎GTS‎ الرائدة على سابقتها بمقدار ‏60 حصانا، حيث يولد محركها 440 حصانا، مما يقلل زمن التسارع من السكون إلى ‎100 كم/س إلى ‎4.3 ثوان، فيما تصل سرعتها القصوى إلى ‎272 كم/س، وتأتي جميع الطرازات مجهزة بناقل الحركة ثنائي القابض من بورشه بسبع سرعات ونظام التحكم بالسحب من بورشه للدفع الرباعي كتجهيز أساسي.

ويعزز الشاسيه المتطور من سرعة استجابة سيارة مكان الجديدة ودقة التحكم فيها في مختلف مواقف القيادة وظروف الطريق‏.



وتتميز سيارة مكان الجديدة من الخارج بتصميم جديد للمقدمة مع لمسة جمالية بلون السيارة الخارجي تبرز عرضها، بينما يطلى الجزء الأوسط من مقدمة طراز ‎GTS‎ باللون الأسود، وأصبحت المصابيح الأمامية بتقنية ‎LED‎ مع نظام الإضاءة الديناميكي من بورشه والمرايا الخارجية بتصميم ‎Sport Design‎ من التجهيزات الأساسية في جميع الطرازات الجديدة مع مشتت الهواء الأنيق في الجزء الخلفي‏.



وتتوافر السيارة بـ ‎14 لونا تشمل لوني بابايا ميتاليك وأزرق جنتيان ميتاليك الجديدين، إضافة إلى لون أخضر بايثون لطراز ‎GTS‎ مع مجموعة ‎GTS Sport‎‏.

كما تمت إضافة سبعة تصاميم جديدة للعجلات بقياس أكبر إلى المجموعة الحالية التي تبدأ بقياس ‎19 بوصة لسيارة مكان، و20 بوصة لسيارة مكان ‎S‎ و21 بوصة بتصميم ‎GT‎ مع إطارات فائقة الأداء لسيارة مكان GTS. ويعزز قسم بورشه للتصنيع حسب الطلب ‎«Exclusive Manufaktur»‎ حرية تصميم سيارة مكان بلا حدود وفقا لمتطلبات ملاكها‏.



وتوفر سيارة مكان أعلى مستويات الانسجام بين الأداء الفائق والراحة، فتأتي مجهزة بعجلة القيادة ‎GT‎ الرياضية الجديدة متعددة الوظائف المستخدمة في سيارة 911‏.

ويمكن الآن التحكم في نظام بورشه لإدارة الاتصالات إما عن طريق الأوامر الصوتية أو عبر الشاشة عالية الدقة قياس ‎10.9 بوصات التي تعمل باللمس‏.



وحظيت المقصورة بالكثير من التحسينات من خلال الكونسول المركزية الحديثة والأنيقة التي توفر نظام تشغيل جديدا يستخدم الأسطح التي تعمل باللمس بدلا من الأزرار، كما تتضمن ذراع ناقل الحركة الأقصر في الوسط، وتأتي الساعة التناظرية المثبتة في الجزء العلوي من لوحة العدادات كتجهيز أساسي.

ومن التجهيزات الاختيارية المتوافرة للسيارة مجموعة فرش المقاعد المصنوع من الجلد مع الدرزات المتباينة باللون أزرق جنتيان أو بابايا أو كرايون، والتي تمثل إضافة جديدة لألوان المقصورة‏.



وتضفي مجموعة ‎GTS Sport‎ العديد من المزايا الديناميكية وعناصر التصميم السوداء على السيارة من الخارج، كما تتضمن تجهيزات حصرية للمقصورة تشمل المقاعد الرياضية القابلة للتعديل بـ ‎18 وضعية، ومجموعة تزيين المقصورة من الكربون، والفرش المصنوع من ‎Race-Tex‎ مع أجزاء مصنوعة من الجلد والدرزات المتباينة وحروف ‎GTS‎ باللون الأخضر بايثون‏.