جوائز قيمة تتضمن مركبة Polaris RZR المخصصة للبر بالإضافة إلى دراجات وألواح التزلج الكهربائية



يجري البنك التجاري الكويتي اليوم السحب على حملة «بر بحر» على إذاعة نبض الكويت في برنامج «ديوانية الياقوت والأنصاري»، والسحب الأسبوعي لجوائز حساب النجمة وسحب حملة «أكثر من راتب» بحضور ممثل وزارة التجارة، لضمان شفافية عملية السحب والإشراف عليها، مع مراعاة الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية المتمثلة بالتباعد الاجتماعي.



وستتم إذاعة السحوبات على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة «نبض الكويت 88.8 FM» اليوم ضمن برنامج «ديوانية الياقوت والأنصاري» من الساعة 1 حتى 2 ظهرا، فضلا عن بث السحوبات مباشرة على حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي.



وضمن البث المباشر للسحب سوف يكون هناك العديد من المعلومات عن حملة «بر بحر»، والمزايا التي تقدمها، بالإضافة الى تفاصيل حملة قرض دون فائدة لغاية 70 ألف دينار والتي أطلقها البنك مؤخرا.



والبنك التجاري الكويتي يدعو الجميع إلى متابعة السحب مباشرة عبر أثير إذاعة «نبض الكويت 88.8 FM» لمعرفة الفائزين بجوائز حملة بر بحر القيمة والذين سيحالفهم الحظ للفوز بمركبة Polaris RZR المخصصة للبر، بالإضافة إلى دراجات وألواح التزلج الكهربائية، وكذلك الفائزون بحملة أكثر من راتب، متمنيا للجميع حظا سعيدا.