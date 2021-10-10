يحيى حميدان



خسر فريق الكرة بنادي الكويت من النصر الإماراتي 2-3 في مباراته التجريبية الأولى على هامش معسكره المقام حاليا في دبي استعدادا للقاء المحرق البحريني في نهائي منطقة الغرب لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، اذ سجل هدفي «الأبيض» كل من يوسف ناصر وفيصل زايد في المباراة التي لم تشهد مشاركة المحترف الجديد الغيني سيدوبا سوماه بعدما تم التعاقد معه عوضا عن الأوزبكي ساردار راشيدوف.



والتحق سيدوبا بتدريبات الفريق في دبي في الأيام الماضية، الا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي فتحي الجبال فضل إراحته ومنحه المزيد من الوقت للتجانس مع زملائه اللاعبين.



الى ذلك، علق نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت رئيس الوفد عادل عقلة على مسألة مشاركة لاعبين إسرائيليين مع النصر الإماراتي، حيث نفى في بيان رسمي للنادي جملة وتفصيلا علم «الأبيض» بمشاركتهما في المباراة، مشيرا إلى أن المباراة تعتبر تجريبية ولا يمكن للفريق الحصول على الهويات الرسمية لجميع لاعبي الفريق المنافس.



وأضاف عقلة: «حقيقة الأمر أننا لعبنا أمام فريق خليجي شقيق وهو النصر الإماراتي في دولة شقيقة، وبعد المباراة علمنا أن اثنين من محترفي الفريق الإماراتي من عرب 48، وقد سجل أحدهما هدفا وسجد شكرا لله.. ولا نعلم إن كانا يحملان هويات أخرى».