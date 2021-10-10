يعقوب العوضي



فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي كاظمة على نظيره سيب السريلانكي بنتيجة 3-0 في البطولة الأندية الآسيوية، المقامة حاليا بمدينة ناخون راتشاسيما التايلندية، وتختتم في 15 الجاري، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وقال مدير لعبة الكرة الطائرة بنادي كاظمة ورئيس الوفد خالد البحوه انه ورغم الخسارة الأولى في البطولة، إلا ان الفريق طوى صفحة ذلك اللقاء سريعا، واستعد جيدا للمباراة التالية، ليحقق من خلالها فوزا مستحقا، وقال: «بعد كل مباراة، نبدأ في الاستعداد للمواجهة التالية، فلا وقت لدينا لتحليل أسباب الخسارة، لذلك سنقاتل في جميع المباريات حتى نتأهل الى الدور التالي والمنافسة على اللقب».