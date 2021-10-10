تمكن رماة الكويت من تحقيق 3 ميداليات متنوعة (ذهبية وفضية وبرونزية) وذلك خلال منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية الهوائية الهواء 10م المقامة عبر الأونلاين خلال الفترة من 7-9 أكتوبر برعاية اللجنة التنظيمية للرماية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة رماة وراميات من 5 اتحادات خليجية للرماية.



فقد تمكنت الرامية مريم محمد أرزوقي من تحقيق ذهبية رماية البندقية ضغط هواء 10م على مستوى منافسات الفردي، فيما جاءت في المركز الثاني الرامية البحرينية مريم العميري وحلت الرامية الإماراتية ياسمين تهلك ثالثة، كما حقق الفريق المكون من الراميات مريم محمد ارزوقي وبتول عادل اشكناني وشمة فلاح الرشيدي فضية منافسات الفرق، في حين كانت الذهبية من نصيب المنتخب البحريني بينما حل المنتخب الإماراتي ثالثا.



وفي منافسات رماية البندقية ضغط هواء 10م للرجال حل الفريق الكويتي المكون من الرماة علي فرحان المطيري وعبدالله عوض الحربي وسلطان فهد العصيمي في المركز الثالث في منافسات الفرق التي حصل فيها المنتخب السعودي على المركز الأول وجاء خلفه المنتخب البحريني.