أعلن مدير منتخب الكويت للناشئين لكرة القدم محمد الحريص عن تأجيل بطولة غرب آسيا التي كان من المقرر انطلاقها في جدة 14 الجاري وذلك إلى ديسمبر المقبل.



وقال الحريص إن معسكر المنتخب الحالي في الإمارات والذي اقيم استعدادا للبطولة وشهد مباراتين وديتين مع نظيرنا الإماراتي سيمتد لعدة



أيام إضافية ضمن خطة الإعداد التي وضعها الجهاز الفني.



وأوضح الحريص أن «أزرق الناشئين» خاض مباراتين وديتين أمام المنتخب الإماراتي استفاد منهما بشكل كبير من الناحيتين الفنية والبدنية بغض النظر عن النتيجة، مشيرا إلى أن المدرب محمد الفيلكاوي يحتاج إلى وقت لكي يقف على مستوى اللاعبين ويطبق أفكاره بالشكل المطلوب، وعليه فقد قررنا خوض مباراة ودية ثالثة أمام نادي النصر الإماراتي غدا الاثنين وبعدها مباشرة بيوم واحد سيعود الوفد إلى الكويت.



وأثنى الحريص على التزام الوفد في المعسكر سواء من قبل اللاعبين أو الأجهزة الإدارية والفنية والطبية وهو أمر مهم جدا قبل الدخول في البطولات الرسمية، كما تقدم بالشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم برئاسة الشيخ أحمد اليوسف على الدعم الكبير الذي قدموه لمنتخب الناشئين طوال الفترة الماضية من أجل تجهيزه بصورة تليق باسم الكويت.