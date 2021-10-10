انطلق الموسم الرياضي الجـــديــــد 2021-2022 لاتحاد الترايثلون أمس الأول، عبر إقامة بطولة الكويت للبراعم والناشئين للترايثلون بالتعاون مع اللجنة الأولمبية التي أقيمت المنافسات على ملاعبها، حيث شارك في سباق «الاكواثلون» أكثر من 100 لاعب ولاعبة للفئات العمرية من 6-16 عاما، والتي تنافست في السباحة والجري.



وحضر افتتاح الموسم الرياضي الجديد لاتحاد الترايثلون، رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد الناصر، ورئيس الاتحاد والأمين المالي لاتحاد غرب آسيا راشد الكندري وباقي أعضاء مجلس الإدارة، اذ حصل الفائزون الثلاثة الأوائل لفئة الذكور والفائزات الثلاث الأوليات من الإناث على ميداليات المراكز الأولى وجوائز عينية ومادية.



وتستكمل منافسات البطولة الجمعة المقبلة، عبر إقامة سباق «الدواثلون» وهو عبارة عن جري ثم دراجات هوائية ثم جري، على أن يكون الختام الجمعة 22 الجاري بإقامة سباق الترايثلون.