غادر وفد المنتخب الوطني المشكل من قبل النادي البحري الرياضي الكويتي البلاد صباح امس متوجها إلى اسبانيا لخوض منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة (سباق القدرة والتحمل) والتي ينظمها الاتحاد الدولي للزوارق السريعة UIM، اذ يترأس الوفد محمد بركات وعضوية عبداللطيف العماني وعادل الشريدة للإشراف الإداري والفني، إلى جانب قائد الزورق (كويت B24) بدر الدوسري ومساعده محمد العيسائي، وقائد الزورق (كويت B12) مصطفى دشتي ومساعده أحمد أبل، فيما كان في وداع الوفد بمطار الكويت الدولي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي الذي أعرب عن أمله بتحقيق مراكز متقدمة في البطولة وفي تمثيل الكويت خير تمثيل ورفع علمها في هذه البطولة العالمية، مشيدا أيضا بالدعم الذي حظي المنتخب من الهيئة العامة للرياضة، ومن رئيس النادي اللواء فهد الفهد ونائبه م.أحمد الغانم.