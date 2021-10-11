من المنتظر خلال العامين المقبلين لبعض التقنيات مثل التهيئة المرئية والمحافظ الرقمية وتقنية إدارة هوية واتصال العميل CIAM والمساعدات الافتراضية للعملاء VCA أن تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الرقمي، لاسيما مع استمرار الإقبال المتزايد على تبني هذه التقنيات، وذلك وفقا لتقرير جارتنر «سايبر سايكل» للاقتصاد الرقمي للعام 2021.



وقالت ساندي شين، نائب رئيس الأبحاث لدى «جارتنر»: تعرف سوق التجارة الرقمية بالتغيرات السريعة حيث تسهم ضغوط المنافسين، إضافة إلى الحاجة المتواصلة للمزيد من الابتكار إلى ظهور تقنيات حديثة بشكل متكرر. وبإمكان المسؤولين عن التطبيقات أن يعتمدوا على دورة نشاطها للتمييز ما بين التقنيات العابرة والتي ستندثر سريعا مع مرور الوقت، وبين تلك التي يمكن أن يكون لها بالغ الأثر على الأعمال، فمن خلال استيعاب فرص وإمكانات كل من هذه التقنيات على حدة، يمكنهم اتخاذ قرارات مدروسة بعناية فيما يتعلق بتوظيف الموارد المتاحة لهم.



وقد صنف تقرير «هايب سايكل» للعام 2021 تقنيات إدارة هوية العميل واتصالاته والمساعدات الافتراضية للعملاء ضمن مرحلة تطلق عليها شركة الأبحاث «منحنى التنوير»، وفي هذه المرحلة تبدأ نماذج استخدام التقنيات في التبلور وتظهر جدواها جلية بالنسبة للمشاريع، وتصبح مفهومة على نطاق واسع.



٭ إدارة هوية العميل واتصالاته CIAM: تتولى أدوات إدارة هوية العميل واتصالاته CIAM المصادقة، ومنح الصلاحيات اللازمة لحالات الاستخدام الخارجية، ولقد أسهمت عوامل مثل ظهور لوائح الخصوصية والاعتماد المتزايد على التفاعل عن بعد في تعزيز أهمية الدور الذي تلعبه أدوات إدارة هوية العميل واتصالاته بالنسبة الشركات ولعملائها.



٭ المحافظ الرقمية: تتيح المحافظ الرقمية للمستخدمين حفظ بيانات الاعتماد لتمكنهم من إجراء المعاملات حضورا أو عن بُعد باستخدام الأجهزة المتصلة، فقد أثبتت هذه التقنية فوائد جمة، منها تخفيف عناء العملاء وزيادة الإيرادات كما ثبت نجاحها في بعض القطاعات مثل خدمات مواقف السيارات، والنقل، وتجارة التجزئة، والاقتصاد الرقمي، وغياب الدعم لتقنية المحافظ الرقمية يمكن أن ينعكس بالأثر على معدلات جذب العملاء بل يمكن أن يعتبر ذك نقطة ضعف تنافسية.



٭ المساعدات الافتراضية للعملاء VCA: المساعد الافتراضي للعميل عبارة عن تطبيق يتيح التفاعل، وتزويد المعلومات، واتخاذ الإجراءات نيابة عن عميل المؤسسة. وقد ساعدت جائحة «كوفيد-19» في التعجيل باعتماد هذه التطبيقات الافتراضية، مما دفع بحالات الاستخدام لتصل إلى مستويات التبني السائدة، إلا أن حالات الاستخدام الحديثة في قطاعات مثل الخدمات الطبية والقطاع البنكي تسجل حضورها هي الأخرى.



٭ إعدادات التهيئة المرئية: تتيح إعدادات التهيئة المرئية لموظفي المبيعات والعملاء النهائيين إمكانية استعراض مرئي للمنتجات التي يرغبون بطلبها مع الخيارات والمزايا التي يختارونها. وقد تبدو جدواها جلية أكثر بالنسبة لعمليات قطاع الشركات التجارية B2B، حيث يمكن أن تتيح للعملاء شراء منتجات صناعية متطورة عبر قنوات التجارة الرقمية ودون الحاجة الى أي تدريب. وكانت الشركات التي سارعت إلى تبني هذه التقنية في عملياتها قد اكتسبت أفضلية تنافسية مع إمكانية توفير بعض التكاليف.