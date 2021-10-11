أحمد مغربي



كشفت مصادر نفطية مسؤولة في شركة البترول الوطنية الكويتية لـ «الأنباء»، عن ان معدلات استهلاك البنزين شهدت قفزة كبيرة خلال الفترة الماضية لتستقر عند مستوى يزيد على 13 مليون ليتر يوميا، وذلك مع عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة المدارس. وقالت المصادر ان البنزين الممتاز لايزال يستحوذ على حصة الأسد في الاستهلاك بمعدل 65% اي نحو 8.5 ملايين ليتر يوميا، أما بنزين خصوصي فيبلغ حجم استهلاكه نحو 4.4 ملايين ليتر في اليوم. وأشارت إلى ان معدل الاستهلاك لبنزين ألترا ضعيف للغاية ويصل الى نحو 150 ألف ليتر في اليوم.