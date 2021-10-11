علاء مجيد



بلغ صافي قيمة تداولات المستثمرين الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالشراء خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 3.74 ملايين درهم (ما يعادل 310 آلاف دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء بلغت 69.08 مليون درهم (ما يعادل 5.67 ملايين دينار) وعمليات بيع بلغت قيمتها 65.33 مليون درهم (ما يعادل 5.36 ملايين دينار)، وتتزامن هذه المشتريات مع توافر اللقاحات والتخلص الواضح من تداعيات جائحة كورونا.



وخلال الأشهر الـ 9 الماضية منذ بداية العام حتى الآن جاءت مشتريات الكويتيين للأسهم بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 546.52 مليون درهم (ما يعادل 44.87 مليون دينار)، كما بلغت مبيعات الكويتيين بقيمة 687.93 مليون درهم إماراتي (ما يعادل 56.48 مليون دينار) ليحقق صافي بيع بلغت قيمته 141.4 مليون درهم (ما يعادل 11.61 مليون دينار).



وجاءت هذه المشتريات بالتوافق مع أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر سبتمبر ليسجل مستوى تاريخيا جديدا بنحو 7698.81 نقطة مقارنة بـ 7684.6 نقطة بنهاية أغسطس الماضي وسط سيولة بلغت 49.3 مليار درهم من تداول 5.16 مليارات سهم، لتبلغ مكاسب السوق منذ بداية العام نحو 52%.



وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي نجد ان الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة ابوظبي خلال شهر سبتمبر الماضي تقدر بنحو 265.43 مليون درهم (ما يعادل 21.79 مليون دينار كويتي) وعمليات بيع بقيمة 337.72 مليون درهم (ما يعادل 27.73 مليون دينار كويتي) ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال الشهر 72.29 مليون درهم (ما يعادل 5.93 ملايين دينار).