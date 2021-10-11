المواطن مازال يفضل انتظار دوره بطابور الإسكان على تملك شقة بمنطقة استثمارية

ثقافة المواطن بنيت على السكن في منازل واسعة.. ولا يقبل بشقق لا تزيد على 200 متر



طارق عرابي



يبقى قطاع شقق التمليك في الكويت خيارا مفضلا بل ورئيسيا لدى الكثير من المواطنين، حيث يعد هذا القطاع ملاذا استثماريا آمنا لكثير من صغار المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال التي تتراوح بين 60 و80 ألف دينار، والراغبين في الدخول باستثمار آمن يدر عوائد جيدة، والتي تتراوح بالقطاع الاستثماري في الكويت بين 7.5% و8%. ويركز المقبلون على شراء هذا النوع من العقارات بالكويت، على تأجير الشقة والاستفادة من مردودها الشهري، أو إعادة بيعها بعد فترة زمنية، قد تكون غير كبيرة، ومن ثم تحقيق ربح جيد بالتخارج من الاستثمار، لذلك فإن شقق التملك هي خيار مربح وجيد للكثير من المستثمرين الصغار بالكويت.



وعلى الرغم، من أن أسعارها مازالت في متناول اليد، إلا أن شقق التمليك في الكويت مازالت لا تحظى باهتمام المواطن الكويتي الراغب في السكن، حيث تقول مصادر عقارية لـ«الأنباء» إن شقق التمليك لم تدخل يوما ضمن حسبة المواطن الكويتي الباحث عن السكن الخاص، خاصة أن ثقافة المواطن قامت على السكن في منازل واسعة تتراوح مساحتها بين 400 و1000 متر في بعض الاحيان، وبالتالي لم يكن من السهل القبول بشقق لا تزيد مساحتها على 200 متر في أفضل الاحوال.



وأضافت المصادر ان تجربة شقق التمليك انطلقت بعد العام 2000، حيث بدأت تظهر عمارات التمليك في منطقتي المهبولة وحولي، ثم ما لبثت هذه التجربة وتوسعت في باقي مناطق البلاد لتصل إلى العاصمة وبنيد القار وخيطان والفروانية وغيرها من المناطق الاستثمارية.



ورغبة من الحكومة في تشجيع الاقبال على شقق التمليك، أعلنت عن تحملها جزءا من تكلفة شراء الشقق المطابقة لشروط بنك الائتمان، ثم ما لبثت بعدها وأعلنت عن موافقتها على إقراض المطلقات بـ70 ألف دينار لشراء شقق التمليك، لكن ذلك كله لم يشجع سوى نسبة قليلة من المواطنين والمواطنات على تملك هذه الشقق.



ولفتت المصادر إلى أن المواطن الكويتي مازال يفضل انتظار دوره في طابور الاسكان الحكومي وإن طال أمده على فكرة تملك شقة سكنية في منطقة استثمارية، حتى وإن كان دوره في التوزيعات يأتي بمناطق بعيدة عن مدينة الكويت، حيث تقع بعض هذه الشقق في مناطق مزدحمة أصلا وتعاني من قلة المواقف وازدحام في الخدمات الطبية والاجتماعية بشكل عام.



لكن هذا الامر لا يمنع من التأكيد على ان شقق التمليك كانت في بعض الاحيان ملاذا آمنا لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة التي تتراوح بين 80 و120 ألف دينار للاستثمار في هذه الشقق من خلال تملكها وإعادة تأجيرها على الوافدين بعوائد تتراوح بين 6 و 7% وهو عائد مناسب بالنسبة لهم، خاصة في ظل عدم توافر فرص استثمارية جاذبة يمكن أن توفر مثل هذه العوائد في السوق المحلي.



ورصدت «الأنباء» متوسط أسعار شقق التمليك في العقارات الاستثمارية ذات مساحة 70 مترا مربع في مختلف مناطق الكويت، وذلك من واقع تقرير عقاري دوري يصدره بيت التمويل الكويتي «بيتك»، حيث تبين أن متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة يبلغ نحو 1.111 دينار، أي ان سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 70 مترا هو 77.77 ألف دينار.



أما في محافظة حولي فقد بلغ متوسط سعر المتر 995 دينارا، أي أن سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 70 مترا هو 69.6 ألف دينار، وفي الفروانية بلغ متوسط السعر 809 دنانير أي أن سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 70 مترا هو 56.63 ألف دينار.



وفي محافظة مبارك الكبير بلغ متوسط سعر المتر 871 دينارا أي أن سعر الشقة 60.9 ألف دينار، وفي الأحمدي بلغ متوسط سعر المتر 771 دينارا أي أن سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 70 مترا يبلغ 53.9 ألف دينار.