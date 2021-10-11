أكد مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله الصباح، أن الكويت تمكنت من جذب استثمارات تخطت مليار دينار (3.3 مليارات دولار) خلال السنوات الـ 5 الأخيرة. وأضاف الصباح في مقابلة مع «العربية» أمس، خلال مشاركة الهيئة بالمعرض العالمي (اكسبو دبي 2020)، أن هذه الاستثمارات تركزت بمجالات عدة أبرزها التكنولوجيا والصحة والمقاولات، موضحا أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، تهدف إلى تحسين بيئة العمل من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين.



وأشار إلى إمكانية تملك الأجانب لـ 100% في الشركات، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تسهيل مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية.



من جهة ثانية، طالب مجلس الوزراء، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالمضي قدما نحو إنشاء 4 مناطق اقتصادية حدودية.