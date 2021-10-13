أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس عن تسلمه استجوابا من النائب د.هشام الصالح لوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.

وقال الغانم، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إنه وفقا للإجراءات اللائحية، فقد أبلغت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، والوزير المعني بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور وسيتم إدراجه في أول جلسة عادية مقبلة.



..و يهنئ نظراءه في غينيا وإسبانيا بالعيد الوطني



بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس ببرقيتين إلى رئيس مجلس النواب في جمهورية غينيا الاستوائية غوادنسيو موهابا ميسو، وإلى رئيسة مجلس الشيوخ ماريا تيريسا إيفوا أسانجونو، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.



كما بعث الغانم ببرقيتين إلى رئيسة مجلس النواب في مملكة إسبانيا ميريتكسل باتيت، وإلى ورئيس مجلس الشيوخ أندير جيل، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.