وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، نص على ما يلي:



يروج في الكويت عن مجموعة تزعم أنها ستسدد ديون الكويتيين الذين يتقدمون لديها بطلب سداد ديون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لحماية المواطنين من أعمال النصب والاحتيال التي تمهد لها هذه العصابة؟



2- هل أجري تحقيق مع القائمين على هذه العملية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما النتائج التي انتهت إليها الوزارة في هذا الخصوص؟ وهل تشرف الوزارة وتطلع بشكل مباشر على الأعمال التي تقوم بها هذه المجموعة، أم ان المجموعة تتواصل مع المواطنين مباشرة من دون رقابة وزارة الداخلية؟