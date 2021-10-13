وجه النائب مبارك الحجرف سؤالين إلى كل من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ونص السؤال الموجه إلى وزير الخارجية على ما يلي:



أجرى وزير الخارجية الكويتي أخيرا زيارات متكررة لجمهورية مصر العربية شكره على إثرها مسؤولون في جمهورية مصر العربية ومسؤولون في جمهورية لبنان، عقب هذه الزيارات أعلن عن مشروع خط الغاز بين مصر ولبنان، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل لدى الكويت نية المساهمة في مشروع توفير الكهرباء للبنان؟



2 ـ هل مشروع خط الغاز بين مصر ولبنان بتمويل كويتي مباشر أم غير مباشر؟



3 ـ هل مولت الكويت بمنح أو قروض أي مشروع مشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية لبنان؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بتفاصيل التمويل.



وجاء في سؤاله إلى وزير المالية ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم تبلغ قيمة الاحتياطي العام في خزينة الدولة لسنة 2012؟



2 ـ كم تبلغ قيمة الاحتياطي العام في خزينة الدولة لسنة 2013؟