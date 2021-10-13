تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح برغبة بزيادة سعة عدد من الشوارع في الجهراء إلى ثلاث حارات لكل اتجاه لتسهيل حركة السير وتخفيف الازدحام المروري، جاء في مقدمته:



نظرا للازدحام الكبير الذي يعاني منه أهالي منطقة الجهراء على طول شارع مرشد الشمري وامتداده شارع المهدي، حيث إنهما يربطان بين طريق الجهراء السريع وشارع الباقلاني المؤدي إلى الدائري السادس وكذلك شارع بن حجر، ونظرا لوجود العديد من الخدمات على امتداد هذه الشوارع ولتسهيل حركة السير وتخفيف الازدحام المروري عليها، حيث إن كلا منها ذات حارتين فقط لكل اتجاه بحيث لا يستوعب حجم حركة المرور عليها، ونظرا لتوافر ارتدادات كافية على جانبي هذه الشوارع ووجود جزيرة وسطى يمكن استغلالها لتحويل الشوارع إلى ثلاث حارات لكل اتجاه ما سيؤدي إلى زيادة سعة الشوارع، وبالتالي تخفيف الازدحام المروري عليها خصوصا في ساعات الذروة.

ونص الاقتراح على ما يلي: «زيادة سعة شارع مرشد الشمري وشارع المهدي وشارع بن حجر إلى ثلاث حارات لكل اتجاه».