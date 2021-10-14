وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس نص على ما يلي: استنادا إلى لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء (الكويت ما بعد الجائحة) والذي يتمحور حول اختيار القياديين من الكفاءات وفق نظم ومعايير والمحافظة على اللوائح والنظم وحيث إن الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة لها دور محوري في العملية التعليمية ونظرا لكون منصب أمين عام الجامعات الخاصة شاغرا منذ شهر أبريل 2021 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: ما أسباب عدم تعيين أمين عام لمجلس الجامعات الخاصة بالأصالة؟ وصورة ضوئية من المؤهلات الأكاديمية للأمين العام المساعد لشؤون الأبحاث والمعلومات لمجلس الجامعات الخاصة. والخبرات الوظيفية للأمين العام المساعد لشؤون الأبحاث والمعلومات لمجلس الجامعات الخاصة قبل شغله هذا المنصب بالمستندات. والإسهامات والخطط المنجزة خلال فترة شغله هذا المنصب بالمستندات.