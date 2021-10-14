وجـه الــنــائــب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي جاء كالتالي:



نشرت جريدة «الكويت اليوم» في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 29/8/2021 المرسوم رقم 159 لسنة 2021 بمد مدة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع مراسيم تمديد مدة الجهاز وذلك منذ إنشائه حتى اليوم.



2- ما أسباب تمديد مدة الجهاز؟ وما الإنجازات التي حققها منذ تأسيسه حتى اليوم؟



3- هل للجهاز أي أهداف محددة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الأهداف والفترة الزمنية لإنجازها.



4- نص البند رقم 4 من المادة رقم 2 من المرسوم رقم 467 لسنة 2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، على اختصاص الجهاز بـ «إجراء الدراسات والبحوث والتحقيقات المتعلقة بتسوية أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية وإبداء ما يراه من معالجات ومقترحات بخصوصها»:



٭ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع الدراسات والبحوث التي أجراها الجهاز عملا بنص المادة.



٭ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع المعالجات والمقترحات التي قـدمـت عملا بنص المادة.



5- نص البند رقم 4 من المادة رقم 6 من المرسوم رقم 467 لسنة 2010 على اختصاص مجلس إدارة الجهاز بـ «اعتماد التقرير السنوي العام عن أعمال الجهاز»، مع تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع التقارير السنوية للجهاز.



6- نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن امتناع وزارة الصحة عن صرف مكافآت الصفوف الأمامية لبعض المقيمين بصورة غير قانونية، فهل أصدر الجهاز تعليمات للوزارة في هذا الشأن؟