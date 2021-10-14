وجه النائب د.علي القطان سؤالا إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بشأن الاستفسار عن خطة توظيف الكويتيين بنظام عقود المقاولين الذي يتم العمل به حاليا لدى مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ تزويدي بنسخة من اللائحة التنفيذية لقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بشأن تكويت العمالة الوطنية في نظام عقود المقاولين، مع شرح مدى التزام المؤسسة والشركات التابعة لها لأحكام اللائحة.



2 ـ بيان الفرق بين عدد ونسبة التكويت والتكلفة المالية قبل تطبيق نظام عقود المقاولين وبعد أن بدء تطبيق هذا النظام، مع بيان الاستفادة من جراء تطبيق هذا النظام، وانعكاساتها على مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.



3 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية بهدف استقطاب وتأهيل العمالة الكويتية للعمل في القطاع النفطي الخاص.



4- ما البرامج التخصصية التي يسعى إلى تحقيقها القطاع النفطي الخاص في عقود المقاولين عبر مؤسسة البترول الكويتية لإحلال العمالة الكويتية في الأعمال النفطية محل العمالة الأجنبية؟ مع الرجاء تحديد التخصصات التدريبية والبرامج التي تؤهل العمالة الوطنية للعمل بالشركات النفطية.



5 ـ كم من المتوقع أن يصل عدد المؤهلين من العمالة الكويتية في التخصصات النفطية التي يحتاجها هذا القطاع خلال الخمس سنوات القادمة من خلال عقود المقاولين؟