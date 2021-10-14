تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح برغبة في شأن تعيين أكثر من مشرف لبعض التخصصات في وزارة التربية من أجل تطوير العمل، جاء في مقدمته ما يلي: تعتبر الوظائف الإشرافية في وزارة التربية خصوصا في التعليم العام بجميع مراحله الدراسية من أهم أسباب الاستقرار الوظيفي وتطوير العمل في المدارس. ونظرا لزيادة أعداد المعلمين في بعض التخصصات على سبيل المثال لا الحصر كالتربية البدنية ـ اللغة العربية ـ التربية الإسلامية وغيرها بحاجة إلى أكثر من مشرف لهذه المواد، لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«تعيين أكثر من مشرف لبعض التخصصات سالفة الذكر بهدف تطوير العمل وكذلك للاستقرار الوظيفي وفتح المجال أمام المعلم للتدرج الوظيفي».