استقبل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام العقيد محمد بدر إبراهيم صباح أمس في مكتبه بحضور مراقب الإعلام العقيد أحمد فهد حراس مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الأوقاف زيد عبدالرحمن المنيفي ويرافقه مراقب العلاقات العامة قيصر عبدالمجيد الخنفر، وذلك لبحث التعاون في أكثر من مجال مثل المشاركة في البرامج التوعوية المتعلقة بالوقاية من الحوادث والبرامج الدينية التي تعزز روح العمل لدى المنتسبين، كما بحث الجانبان تبادل الزيارات بين مراكز الإطفاء ومراكز الدراسات الإسلامية للاستفادة من الخبرات وتعزيزها وتنميتها.