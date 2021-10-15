مبارك التنيب



في اطار استمرار حملة قوة الإطفاء العام للحد من ظاهرة المخالفات لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، أغلقت قوة الإطفاء العام 16 موقعا مخالفا للشروط الوقائية في محافظات الفروانية ومبارك الكبير بعد صدور قرار اداري من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، لحماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن المجتمعي.



في سياق قريب، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، أن فرق الإطفاء تعاملت صباح أمس مع حريق محدود اندلع في مكتب مديرة مساعدة بإحدى المدارس الكائنة في منطقة جليب الشيوخ.



وأوضحت أن فرق الإطفاء هرعت للتعامل مع البلاغ من مراكز جليب الشيوخ والعارضية، وكانت الهيئة التدريسية والإدارية قد نفذت الإخلاء الاحترازي إلى الساحة الخارجية، فيما قامت الفرق بإخماد الحريق، وتم استدعاء فريق إدارة تحقيقات الحوادث لمعرفة الأسباب.