أحمد خميس



تمكن رجال نجدة حولي من ضبط مواطن تاجر مخدرات مطلوب لأحكام بالسجن يقدر مجموعها 99 عاما.



ووفق رواية مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن المواطن، وهو ثلاثيني، بدت عليه علامات الارتباك لدى مروره في أحد شوارع السالمية وهو ما دفع رجال نجدة حولي إلى الشك فيه وطلب أوراقه الثبوتية للتأكد من سلامة وضعه القانوني.

وأضاف المصدر، لدى البحث عن بيانات المواطن تبين للأمنيين أنه مطلوب لأحكام سجن 99 سنة، كما أسفر تفتيشه عن اكتشاف كوكتيل من المواد المخدرة بحوزته، بالإضافة إلى أدوات تعاط.

وتابع: عندما استوقفت دورية النجدة المواطن وتبين أنه مطلوب حاول الفرار وأبدى بعض المقاومة قبل أن تتم السيطرة عليه بشكل كامل، لتتم إحالته إلى جهات الاختصاص.



من جهة اخرى، ذكرت وزارة الداخلية أن محكمة المرور أصدرت خلال آخر ثلاثة أشهر أحكاما بحبس 24 مستهترا ومخالفا للقواعد المرورية.

وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن الأحكام صدرت خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر الماضيين بحق أشخاص تم توقيفهم وإحالتهم إلى إدارة تحقيق مخالفات المرور.