رفضت محكمة التمييز طعنا قدمه رئيس إحدى المبرات الخيرية ضد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإدانته عن تهم تتعلق باختلاس أموال المتبرعين وغسيل الأموال، وبذلك الحكم أيدت المحكمة حكمي أول درجة الاستئناف بحبس المتهم 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 120 ألف دينار.



وأحيل المتهم البالغ 49 عاما إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه النيابة العامة أنه خلال الفترة من 1 يناير 2016 إلى 30 أبريل 2017 بدائرة أمن الدولة ارتكب جريمة غسل أموال بمبلغ 211 ألفا و502 دينار بأن تعمد اكتسابها وحيازتها وتحويلها بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع مع علمه أنه متحصل عليها من جريمة النصب.



كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ المشار إليه المملوك لمتبرعين، وذلك باستخدام طرق احتيالية.