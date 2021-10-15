قررت محكمة الجنايات تأجيل الدعوى المتهمة بها أسرة كويتية بحجز حرية ابنتهم طوال 9 سنوات، إلى الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الجاري لاستدعاء واستجواب ضابط الواقعة.



وقررت المحكمة إخلاء سبيل الشقيقات الثلاث للمجني عليها بكفالة 5000 دينار لكل منهن بعدما تقدمن بطلب لخفض مبلغ الكفالة الذي كانت قد قدرته المحكمة سابقا بـ 20 ألف دينار، فيما رفضت إخلاء سبيل بقية المتهمين.



وجاء كشف هذه الواقعة من خلال خادمة كانت تتردد على المجني عليها، حيث نقلت معاناتها بالحبس طوال السنوات الماضية داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل الأسرة.



وقامت قوة أمنية بمداهمة المنزل بإذن من النيابة وتحرير الفتاة وتوقيف أشقائها الثلاثة وشقيقاتها الثلاث وطليقها واقتيادهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.