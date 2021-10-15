عبدالله قنيص



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أنه ضمن جهود قطاع أمن الحدود ممثلا في الادارة العامة لأمن الحدود البرية، تمكنت إدارة البحث والتحري للحدود البرية من ضبط شخصين من المقيمين بصورة غير قانونية حيث عثر بحوزتهما على 375 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة في إحدى مناطق محافظة الجهراء وفرار المتهم الرئيسي وهو من جنسية عربية.



وفي التفاصيل، فإنه استكمالا للتحريات اللازمة في قضية سابقة لمتهم من جنسية عربية تم ضبطه وبحوزته حبوب كبتاغون المخدرة، حيث تم التوصل الى معلومات تفيد بقيام عدد من الاشخاص بترويج المواد المخدرة، على اثر ذلك تم عمل كمين وتم ضبطهم، وقد تبين انهما من المقيمين بصورة غير قانونية، حيث عثر بحوزتهما على 375 حبة من مادة الكبتاغون المخدرة ومبلغ مالي متحصل نظير عمليات بيع سابقة، أما المتهم الرئيسي فلاذ بالفرار حيث كان يراقب العملية عن بعد.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات وما تم ضبطه بحوزتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، وتمت إحالتهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وجار ضبط المتهم الهارب.