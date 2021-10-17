22.3 مليار دينار حقوق مساهمي 114 شركة.. تتخطى رأسمالها البالغ 8.89 مليارات

95 شركة مدرجة تتداول بأسعار أقل من قيمتها الدفترية.. و62 بأعلى من قيمتها الدفترية

65 سهماً أسعارها أقل من قيمتها الاسمية البالغة 100 فلس.. و92 أعلى من قيمتها الاسمية

11 شركة فقط تتخطى قيمتها الدفترية الـ 500.. و17 شركة تتداول بين 300 و500 فلس



المحلل المالي



بعد تحليل البيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة الكويتية لفترة النصف الأول من 2021، يتبين ان إجمالي حقوق المساهمين لـ 157 شركة بلغ نحو 23.3 مليار دينار، مقابل إجمالي رأسمال لتلك الشركات بلغ 10.6 مليارات دينار، أي ما يعادل 220% من إجمالي قيمة رؤوس أموال تلك الشركات.



وبحسب رصد لـ «الأنباء» لحقوق مساهمي الشركات المدرجة في بورصة الكويت، كما في 30 يونيو 2021، يتبين أن الشركات قد أضافت نحو 12.8 مليار دينار إلى رؤوس أموالها، وذلك بما يتمثل من احتياطيات وعلاوة إصدار وأرباح مرحلة (محتفظ بها).



حقوق المساهمين إلى رؤوس الأموال



من ضمن الـ 157 شركة، هناك 114 شركة تخطت حقوق مساهميها رأسمالها، حيث بلغ مجموع رؤوس أموالها 8.89 مليارات دينار، بينما بلغ إجمالي حقوق مساهميها 22.34 مليار دينار، وذلك بقيادة بنك الكويت الوطني الذي بلغت حقوق مساهميه 3.34 مليارات دينار، مقابل رأسماله البالغ 719.3 مليون دينار، أي ما يعادل إضافة قدرها 2.62 مليار دينار.



وجاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المركز الثاني بحقوق مساهمين بلغت 1.87 مليار دينار، مقابل رأسماله الذي سجل 844 مليون دينار، أي ما يعادل إضافة قدرها 1.03 مليار دينار، وحلقت شركتا أجيليتي وزين في المقدمة بحقوق مساهميها التي بلغت 1.17 مليار و1.16 مليار دينار، مقابل رأسمالهما الذي سجل 223 مليون دينار و432.7 مليون دينار على التوالي.



أما الشركات التي خسرت جزءا من رأسمالها وحقوق مساهميها، فقد بلغ عددها 43 شركة مدرجة وبإجمالي خسارة من رؤوس أموالها بلغت 652 مليون دينار أي ما يعادل خسارة نسبتها 39% من رؤوس أموالها التي بلغت 1.68 مليار دينار وتتصدرها من حيث قيمة الخسارة شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة - التي خسرت 64 مليون دينار، أي ما يعادل 73% من رأسمالها الذي بلغ 87 مليون دينار، بينما حقوق مساهميها انخفض إلى 23.3 مليون دينار.



القيمة الدفترية



وعلى صعيد القيمة الدفترية للشركات المدرجة في البورصة، فتتداول أسهم 95 شركة مدرجة في البورصة الكويتية عند أسعار أقل من قيمتها الدفترية، بينما تتداول أسهم 62 شركة بأعلى من قيمتها الدفترية، يتصدرها شركة بورصة الكويت التي تتداول عند مضاعف سعر الى القيمة الدفترية 7.04 مرات، ومن بعدها شمال الزور بمضاعف سعر إلى القيمة الدفترية 4.94 مرات وبنك بوبيان بـ 4.51 مرات.



وتتداول أسهم 65 شركة مدرجة في البورصة الكويتية عند أسعار أقل من قيمتها الاسمية (100 فلس)، بينما تتداول أسهم 92 شركة بأعلى من قيمتها الاسمية، يتصدرها هيومن سوفت بسعر 3.308 دنانير للسهم، وشركة بورصة الكويت بسعر 1.846 دينار للسهم، وأجيليتي وبنك الكويت الوطني بـ 0.987 و0.955 دينار للسهم.



أما بالنسبة للقيمة الدفترية للسهم للشركات المدرجة، فتشير الأرقام الى ان 42 شركة هبطت قيمتها الدفترية تحت قيمتها الاسمية، مما يدل على خسارة جزء كبير من رؤوس أموالها وأيضا احتياطياتها المالية والأرباح المحتفظ بها. بينما 115 شركة تخطت قيمتها الدفترية القيمة الاسمية للسهم (100 فلس).



تتصدر شركة Ooredoo الشركات المدرجة من حيث القيمة الدفترية للسهم التي بلغت 1.070 دينار، يليها كل من شركة كابلات وهيون سوفت بقيمة دفترية 892 فلسا و872 فلسا على التوالي.



بلغ عدد الشركات التي تتخطى قيمتها الدفترية الـ 500 فلس 11 شركة فقط، أما الشركات التي تتراوح قيمتها الدفترية بين 300 فلس و500 فلس فقد بلغ عددها 17 شركة وأيضا 25 شركة قيمتها الدفترية للسهم تتراوح بين 200 و300 فلس، بينما 62 شركة مدرجة تتراوح قيمتها الدفترية للسهم بين 100 فلس و200 فلس و42 شركة قيمتها الدفترية أقل من 100 فلس.