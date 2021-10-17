في إطار سعيه المتواصل نحو الاستثمار في كوادره البشرية وتأهيلهم بأفضل البرامج التدريبية التي تواكب المعايير العالمية، أعلن بنك الكويت الوطني عن تدشين البرنامج التدريبي «أكاديمية تحليل البيانات» وذلك بالشراكة مع شركة «SAS» بهدف صقل موظفيه بالمهارات المطلوبة في علم تحليل البيانات.



ويمتد برنامج «أكاديمية تحليل البيانات» لستة أشهر ويعقد افتراضيا وحتى شهر مارس 2022 بحضور 22 متدربا من مختلف الإدارات، كما يتضمن 9 دورات تدريبية تشمل عدة مستويات بدء من المستوى التمهيدي وحتى المتقدم.



وشهد حفل تدشين البرنامج حضور نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، ومدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان ورئيس مكتب البيانات سودهاكار نيبهانوبودي بالإضافة إلى مشاركة وحضور مجموعة من مسؤولي التدريب والتطوير في البنك. ويستهدف البرنامج تعلم برمجة SAS والخاصة بعلوم البيانات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى التدريب على كيفية الوصول إلى البيانات واستكشافها وإعدادها وتحليلها بجانب التعرف على تقنيات معالجة البيانات.



وتشمل الدورات التدريبية الـ 9 التي يشملها البرنامج تعريف المتدربين بالمفاهيم الإحصائية الأساسية الضرورية لفهم واستخدام أساليب الإحصاء وكذلك التدريب على النمذجة التنبؤية باستخدام برنامج SAS/ STAT هذا إلى جانب صقل مهاراتهم فيما يعرف بمخططات تدفق التحليل وكذلك التدريب على كيفية معالجة بيانات SAS باستخدام لغة (SQL).



ويركز البرنامج على تحسين فهم الأنماط داخل البيانات، عبر استخدام الخوارزميات والأساليب والأنظمة لاستخراج المعرفة والرؤى التي تساعد في قرارات وحلول أكثر ابتكارا، وهو ما يسهم في تحسين وتطوير الأداء لكل القطاعات داخل البنك.



بهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: تلعب مجموعة الموارد البشرية في بنك الكويت الوطني وعبر الدورات التدريبية الاحترافية التي تنظمها للموظفين دورا حيويا في دفع مسيرة البنك نحو صياغة مستقبله الرقمي.



وأضاف أن استراتيجية التدريب والتطوير في مجموعة الموارد البشرية تركز جهودها على المساهمة في تأهيل كوادره البشرية لكي يتمتعوا بكل من القدرة والالتزام على صعيد الابتكار والذي أصبح يشكل جزءا مهماً ضمن مكون الثقافة الرقمية التي يتمتع بها البنك.