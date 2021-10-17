قال رئيس مجلس إدارة شركة الحياة الدولية العقارية هشام العبيد إن الشركة حققت 408 آلاف دينار أرباح عن النصف الأول من 2021، مقارنة مع أرباح 228 ألف دينار للفترة السابقة، بنسبة نمو بلغت 79%.



وأشار العبيد في بيان صحافي، الى أنه تفعيلا للسياسة الجديدة لتوزيع الأرباح والمنسجمة مع استراتيجية الشركة طويلة الآجل بالحفاظ على سياسة ثابتة ومستقرة للتوزيعات النقدية على المساهمين، فقد قامت الشركة بتحويل الأرباح النقدية المرحلية (نصف سنوية) إلى حسابات المساهمين عن السنة المالية 2021 والبالغة 2.5% (بواقع 2.5 فلس لكل سهم)، وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة وقرار الجمعية العمومية بتاريخ 10 مايو 2021 والخاص بتفويض مجلس الإدارة مسبقا بتوزيع الأرباح المرحلية.