الحفل شهد عروضاً حصرية على «iPhone 13» تبدأ من 25 ديناراً بالشهر.. وسحوبات وفقرات ترفيهية

عروض خاصة لعملاء النخبة وكبار الشخصيات.. وعملاء «Privilege» و«الذهبي» لدى البنك الوطني

تسلُّم الأجهزة عن طريق «Drive-thru».. بالتعاون مع تطبيق «V-thru» لتقديم تجربة شراء استثنائية

مشاركة «ألفا» و«السور للوقود» و«كفراتي» و«عيادة الميدان» و«DJI».. ومطاعم و«Food Trucks»



للعام الثامن على التوالي، تسجل شركة Ooredoo للاتصالات، إنجازا يضاف لرصيد إنجازاتها في عالم الاتصالات والأجهزة الحديثة، وذلك بإطلاق أكبر حفل لمنح العملاء فرصة الحصول على باقات حصرية وبأسعار تنافسية مع أجهزة «iPhone13» الجديدة كليا: «iPhone13»، و«iPhone13 Mini»، و«iPhone13 Pro» و«iPhone13 Pro Max»، والتي طرحت هذا العام بتميز غير مسبوق مع تقنية «A15 Bionic»، حيث تمكن جميع العملاء من التمتع بأقوى أداء لا يتوافر في أي هاتف ذكي آخر.



وقد انطلقت فعاليات الحفل يوم الخميس الماضي 14 الجاري، وامتدت طوال أيام عطلة نهاية الأسبوع، في برج «Ooredoo» بقلب العاصمة، حيث شهد الحفل حضور حشد كبير من العملاء ومحبي أجهزة «آيفون»، وتجاوزت أعدادهم الـ 3 آلاف عميل.



حفل الإطلاق الأكبر



التزاما من شركة «Ooredoo» الكويت بتولي عجلة الريادة والابتكار والإبداع وتقديم المنتجات والخدمات الرائدة لعملائها، تقف اليوم كعادتها أمام المنافسين بقوة لتثبت قدرتها على تلبية متطلبات السوق والعملاء المتغيرة وإثراء تجربة العميل الرقمية.



أقامت الشركة أكبر حفل إطلاق لأحدث مجموعة أجهزة من شركة «Apple» هواتف «iPhone13» في أجواء حماسية جذبت مئات الأفراد لمدة 3 أيام متتالية بدءا من يوم الخميس، الموافق 14 أكتوبر وحتى أمس (السبت)، ليكون بذلك الأكبر والأول من نوعه في البلاد.



واستقبل برج «Ooredoo» في قلب مدينة الكويت، العديد من العملاء ومحبي التكنولوجيا والهواتف الذكية وبالتحديد أجهزة «iPhone» الذين حرصوا على التواجد في المقر الرئيسي للشركة من الساعة السادسة مساء وحتى ساعات الصباح الأولى للاستفادة من العرض الحصري والأقوى في البلاد مقدم مع باقات شامل برو بأسعار تنافسية ومزايا فريدة وهدايا مجانية مميزة، حيث قدمت الشركة عرضا خاصا على أجهزة «iPhone 13»، و«iPhone 13 Mini»، و«iPhone 13 Pro»، و«iPhone 13 Pro Max».



مشاركة كبرى



وإلى جانب الحضور شهد الحفل حضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام ومشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، مثل فوز الفهد ومحمود بوشهري ومحمد ميرزا ونورة العميري وعبدالمحسن الكوت وإسراء الهاجري وصالح السند.



كما احتضن الحفل طيفا واسعا من وسائل الترفيه المميزة التي حققت أعلى المعايير وفاقت توقعات العملاء لتضمن بذلك راحتهم وحصولهم على تجربة استثنائية ومفاجأتهم بجوائز مميزة، وشهد مشاركة العديد من الشركات والجهات الكبرى في الكويت مثل: الاولى للوقود، وشركة فالكون، المملوكة من قبل شركة New Market والرائدة في الكويت والمنطقة في تقديم أحدث الخدمات والتكنولوجيا المختصة بالطائرات الدرون DJI، وCAVARATY، وشركة السور لتسويق الوقود (ألفا للوقود) وعيادة الميدان.



شراكة استراتيجية مع «الوطني»



احتفلت شركة Ooredoo الكويت وبنك الكويت الوطني، البنك الرائد في الكويت والمنطقة، بشراكة استراتيجية جديدة، منحت بموجبها عملاء الخدمات المصرفية الخاصة للبنك مجموعة من المميزات شملت أولوية الحصول على هاتف iPhone 13 الجديد في المقر الرئيسي لشركة Ooredoo، وذلك في حفل إطلاق مجموعة هواتف iPhone 13 الجديدة كليا.

وتم تخصيص جناح خاص لعرض المزايا والمعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية خلال الحفل.



وقام كل من الرئيس التنفيذي عبدالعزيز البابطين، ومدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب، باستقبال مدير عام الخدمات المصرفية لدى بنك الكويت الوطني محمد العثمان وكبار ممثلي البنك في قاعة كبار الشخصيات (VIP) والنخبة في برج «Ooredoo»، وذلك بحضور كل من: مدير إدارة كبار الشخصيات والعلاقات الحكومية ثامر الطاحوس، والمدير التنفيذي لقطاع خدمة العملاء عيسى الموسى، ورئيس القطاع المالي فادي قعوار، ورئيس القطاع التجاري بالإنابة تابان تراباثي، ومديرة إدارة الخدمات الرقمية «VAS» سندس الشطي، ومدير أول العلاقات العامة والاتصالات الداخلية والرعايات فاطمة دشتي، ومدير أول الشركات سليمان الحمود.



شراكة مع «V-Thru»



أعلنت شركة «Ooredoo الكويت» عن شراكتها مع «V-Thru» هذا العام لإطلاق أجهزة «iPhone13»، وهو تطبيق تجاوز عدد مستخدميه الـ250 ألف مستخدم يمكنهم من الطلب وتسلم الطلب من دون النزول من السيارة ليجعل تجربة القيادة والطلب أكثر سلاسة ومتعة.



وخلال أول أيام حفل الإطلاق تمكن جميع مستخدمي تطبيق «V-Thru» طلب أي جهاز «iPhone 13» وتسلمه دون الحاجة إلى النزول من السيارة، فقد تم تخصيص مدخل خاص لهم في مواقف السيارات الخاص بالشركة بهدف حصولهم على عملية شراء سلسلة وميسرة وتجربة عميل استثنائية تحدث لأول مرة في الكويت.



وأثبتت V-Thru حضورها القوي في حفل الإطلاق من خلال مشاركة عدد من مطاعمها وكافيهاتها المفضلة لدى الجميع.

فكانت هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لشركة V-Thru وحققت نجاحا واسعا مكنت مستخدمي التطبيق من التمتع بعرض حصري لهم لهواتف «iPhone 13»، دون الحاجة إلى النزول من السيارة عززت تجربة العميل وقلصت الأضرار المحتملة جراء فيروس كوفيد-19 وذلك حرصا على صحة وسلامة الجميع.



تذاكر ذهبية



وشاركت 10 مطاعم وكافيهات من V-Thru في ليلة حفل الإطلاق وعلى مدة الأيام الثلاثة وهي: توبيز استريت كوفي روستر، و«Doh»، ومطعم ثينيز وفرويو، و«Urban Grill»، و«Chocolateness»، و«MOO»، و«Napoli Napolita»، و«Botata»، بالإضافة إلى «Voyage».



كما قدمت «Ooredoo» ثلاث تذاكر ذهبية لعملاء «V-Thru» منحت الحاصل عليها جهاز «iPhone13»، عن طريق استبدال التذكرة في برج «Ooredoo» مقابل «iPhone13» الجديد كليا يومي الجمعة والسبت الموافق 15 و16 أكتوبر 2021.



وقدمت «Ooredoo الكويت» أيضا 500 هدية لمكافأة عملاء «V-Thru»، حيث نظمت «V-Thru» مسابقة تشجيعية لعملائها تم الإعلان عنها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقها للهواتف الذكية حيث يطلب العملاء إحدى الحقائب السرية بالمجان من خلال التطبيق ويقوم التطبيق بتوجيههم للقيادة إلى موقع الحدث وتسلم الهدية.



وفي الموقع، خاض العملاء تجربة قيادة ممتعة، حيث استقبلهم فريق «V-Thru» للترحيب بهم ومنحهم الهدية التي تم طلبها عشوائيا دون معرفة محتوى الحقيبة.



جهود مميزة ونجاح ساحق



وتعليقا على نجاح حفل الإطلاق، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت عبدالعزيز البابطين عن سعادته بنجاح فعاليات الإطلاق وثمن جهود جميع المشاركين وقال: «أتوجه بالشكر والتقدير لجميع من ساهم في إنجاح حفل إطلاق أجهزة iPhone13 من Ooredoo، وفخورون بتقديم الأفضل لعملائنا الذين حضروا للحفل واستمتعوا بأفضل الباقات المطروحة في السوق وبأسعار غير مسبوقة وتنافسية علاوة على أننا كنا حريصون على تقديم مزايا وهدايا حصرية لهم مع باقات شامل لأول مرة».



وقال البابطين: «إن حفل هذا العام يعد مميزا ومختلفا عن السنوات الماضية، حيث يشهد شراكة استراتيجية مع البنك الأول في الكويت والمنطقة «بنك الكويت الوطني» نفتخر بها، حيث منحنا عملاء البنك أولوية في الحصول على عروض مميزة وحصرية وقمنا بتخصيص قاعة خاصة لاستقبال عملاء البنك من كبار الشخصيات إلى جانب عملائنا من النخبة».



وأضاف البابطين بالقول: «إننا فخورون بالتعاون هذا العام كذلك مع القائمين على تطبيق V-thru من الشباب الكويتي المبدع - وهو التطبيق الأول من نوعه في الكويت لتسليم طلبات المطاعم وغيرها بنظام Drive-thru، حيث تمت خدمة العميل ممن طلب جهاز الـ iPhone 13 وتم تسليمه الجهاز إلى موقف السيارات المخصص لهم، فقد خصصنا لهم مدخل خاص في مواقف الشركة بهدف حصولهم على عملية شراء سلسلة وميسرة وتجربة عميل استثنائية تحدث لأول مرة في الكويت».



عروض حصرية



من جانبه، قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب إن Ooredoo ملتزمة ومنذ سنوات بالتفرد في طرح أجهزة iPhone وتقديم تجربة استثنائية دائما للعملاء تتضمن مكافأتهم على مدار العام بشكل فريد وبشتى الطرق، من خلال ما تطلقه من حملات استثنائية وعروض تتيح لهم فرصة دخول العديد من السحوبات، والفوز بجوائز قيمة تم تصميمها وفقا لتطلعاتهم، حيث تعتبر مكافأة العملاء ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لإثراء تجربة العميل.



وأضاف: «قدمت Ooredoo عروض حصرية لعملاء الذهبي والخدمات المميزة في بنك الكويت الوطني حاملي بطاقات Privilege Banking وPrivate Banking شملت أولوية الحصول على هاتف iPhone13 الجديد عند تقديم بطاقة الوطني للسحب الآلي بالإضافة إلى التمتع بميزة الدخول إلى قاعة VIP والنخبة في الشركة والتي صممت لهم على مستوى عال من الفخامة والرقي.

كما حرصت Ooredoo على تقديم عروض مميزة وحصرية لعملاء النخبة على أجهزة iPhone 13 الجديدة كليا تشمل هدايا قيمة ومزايا فريدة.

إلا أن عملاء البنك سيحصلون حصريا على باقات شامل برو تبدأ من 25 دينارا للشهر وتتضمن هدايا منها AirPods 2».



قسائم شرائية مجانية



خلال الحفل شكرت Ooredoo كل الشركات المساهمة والتي قدمت قسائم شرائية مجانية لعملاء الشركة والرابحين مثل شركة FN by FN وبوتري بارن وبوتري بارن للأطفال ووست إلم وفندق شاطئ الكوت وفندق ومنتجع نادي النخيل وشركة كنوز الخير للتجارة العامة والمقاولات ومركز دكتور سمايل.



وشهدت الفقرات الترفيهية التي قدمها المقدم علي شكر إقبالا واسعا من الحضور على المشاركة ولاقت استحسانا كبيرا من كل المشاركين الذين أعربوا عن سعادتهم بجميع الفعاليات الاستثنائية التي نظمتها الشركة، والتي تعكس دائما تميز ما تقدمه Ooredoo من سحوبات وجوائز وعروض وخدمات تؤكد ريادتها وتفوقها.



سحب على سيارة مرسيدس



تضمن الحفل توزيع جوائز لمسابقة «جاوب واربح» نظمته Ooredoo الكويت بهدف مكافأة الحضور في أول يوم من الحفل، فضلا عن فرصة الدخول بالسحب على الجائزة الكبرى، سيارة الأحلام مرسيدس CLA، حيث شارك العديد من الحضور بالمسابقة عن طريق إرسال كلمة «نعم» إلى 1010.



كما أطلقت مسابقة للإجابة عن سؤال «كم عدد علب الـ iPhone 13 داخل سيارة المرسيدس CLA؟» حيث حصل الفائز على عدة جوائز قيمة.



شكراً رجال «الداخلية»



تواجد رجال وزارة الداخلية مشكورين طوال فعاليات حفل الإطلاق ولمدة 3 أيام وساهموا مشكورين بتنظيم توافد الحضور وضمان أمن الجميع والتزامهم بالقانون.

وتوجهت Ooredoo بالشكر الجزيل لوكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ لجهوده ودعمه المستمر ولكل من المقدم باسل التركي والرائد ناصر بوعباس والملازم الأول محمد القطان والرقيب شهناز العنزي والرقيب سيف المشعل وعريف عبدالوهاب القلاف والرقيب أول علي شويكر ووكيل عريف حسن القلاف ومحمد معيوف العنزي وملازم أول عبدالله غالب العنزي وشرطي تركي العنزي.



تغطية «LIVE» مع «نبض الكويت»



استضافت Ooredoo فريق إذاعة نبض الكويت 88.8 بتغطية حية وبث مباشر مع كل من طلال الياقوت وخالد الأنصاري من خلال برنامج الديوانية، حيث تمت تغطية فعاليات الحفل وعقد مقابلات مع ممثلي Ooredoo وبنك الكويت الوطني.