يحيى حميدان



أنهت ادارة نادي برقان اجراءات ضم اللاعب فهد جلوي من كاظمة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل انطلاق الموسم الجديد بداية الشهر المقبل.

ويعتبر جلوي (20 سنة)، الذي يشغل مركز المهاجم وسبق له تمثيل الساحل، من اللاعبين المميزين وسبق له تمثيل كل منتخبات المراحل السنية وسيكون إضافة مميزة لتشكيلة المدرب أنور يعقوب في برقان.



الى ذلك، تنتظر إدارة برقان وصول محترفها الجديد، التونسي فراس الماجري، خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يتسنى للجهاز الفني تجهيزه قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى يوم 6 الشهر المقبل.

هذا، ومن المقرر ان يخوض برقان مباراة تجريبية أمام فريق وزارة الصناعة بعد غد الثلاثاء في بروفة أخيرة للفريق الذهبي، إذ جاء اختيار «الصناعة» لمشاركة باقي الفرق في كأس الاتحاد «التنشيطية» باستثناء الجهراء الذي سافر إلى تركيا لإقامة معسكر تدريبي خارجي أول من امس، والصليبخات كذلك، ولكن فضل الجهاز الفني عدم ملاقاته كونه سيكون منافسا لبرقان في الجولة الرابعة من «دوري المظاليم».