أقرت اللجنة التنظيمية للشراع والتجديف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استضافة الكويت لبطولة دول مجلس التعاون الـ11 للشراع التي ستقام في مارس المقبل، يصاحب ذلك استضافة بطولة مجلس التعاون الثانية للتجديف، وبطولة مجلس التعاون الثالثة للتجديف داخل الصالات.



جاء ذلك في الاجتماع الـ18 للجنة الذي أقيم في البحرين بحضور رئيس اللجنة ورئيس الاتحاد العربي للشراع الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة، وبمشاركة عضو اللجنة، أمين سر النادي البحري الرياضي خالد الفودري وبقية أعضاء اللجنة من ممثلي الدول الخليجية الأعضاء، اذ تم استعراض ميزانية اللجنة للعام 2021 وما يتعلق بالرسوم المتأخرة، إلى جانب اعتماد عضوية ممثل سلطنة عمان سعيد بن ناصر الرواحي.



من جانبه، أكد الفودري خلاله مشاركته في الاجتماع، حرص الكويت على تقديم كل أوجه الدعم للجنة، والمشاركة في كل البطولات، والرغبة في أن تقام جميع البطولات في الفترة من يوم الأربعاء حتى يوم السبت، ليتزامن ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع وبما لا يؤثر على استمرارية التحصيل الدراسي للاعبين الطلبة، كما أكد أهمية تفعيل الدور الإعلامي للدور الذي تلعبه اللجنة وما تقدمه من خدمات للارتقاء بالرياضات البحرية من خلال تخصيص موقع إلكتروني لها.



من جانبه آخر، حظي الفودري بتكريم من قبل رئيس اللجنة الشيخ خليفة تقديرا لجهوده ودوره في النهوض والارتقاء برياضة الشراع والتجديف الخليجية.