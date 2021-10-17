قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد إن الاتحاد قرر إنشاء 6 مراكز لاكتشاف الموهوبين في عدد من الألعاب الجماعية والفردية موزعة على محافظات البلاد لتكون حاضنة للرياضيين الطلاب لتطوير قدراتهم والاهتمام بهم وفق أعلى المعايير والمواصفات.



وقال المقصيد في تصريح صحافي عقب الاجتماع الثالث للمجلس الذي عقد مساء الخميس في مقر الاتحاد بمنطقة القادسية إن هذه المراكز ستعمل على تنمية النشء والشباب رياضيا وصولا الى اختيار النخبة من الطلبة والطالبات الرياضيين بمختلف الألعاب، ومن عدد من الفئات السنية للانضمام الى أكاديمية الموهوبين التي سيتم تأسيسها لاحقا، مضيفا أن الاجتماع ناقش اهم بنود استراتيجية الاتحاد للأعوام الـ 5 المقبلة والتي تتخذ شعار «مواهبنا في مدارسنا»، موضحا أن المدارس والجامعات والمعاهد تعد اهم منابع المواهب الرياضية في كل دول العالم بمعية الأندية الرياضية.



وأكد حرص الاتحاد على النهوض بالأنشطة المدرسية الرياضية والتركيز على كل المراحل الدراسية واكتشاف المواهب الناشئة، إذ يهدف إلى إنشاء فريق يمثل الاتحاد المدرسي في المحافل الخارجية محليا ودوليا في مختلف الألعاب الرياضية، كما ثمن دعم مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح للاتحاد الذي حضر الاجتماع بالإضافة الى أغلبية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، موضحا أن هذا الدعم يعد أهم عناصر نجاح الاتحاد الساعي لبناء جيل رياضي مميز من النشء والشباب.