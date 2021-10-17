أنهى الاتحاد الكويتي للترايثلون امس الأول سباق الدواثلون، وهو السباق الثاني ضمن سلسلة سباقات «بطولة الكويت للصغار والبراعم والناشئين» والتي بدأها في الأسبوع الماضي بسباق الاكواثلون، على أن يكون السباق الختامي الجمعة المقبل بسباق الترايثلون.

ويتألف سباق الدواثلون من الجري ثم ركوب الدراجة الهوائية ومن بعدها الجري، توزعت المسافات على جميع الفئات العمرية المشاركة من 6 ولغاية 15 سنة.



وفي كلمته بنهاية السباق، شكر رئيس مجلس الإدارة في النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون راشد الكندري، جميع المشاركين وذويهم على الحضور وإنجاحهم للبطولة، مؤكدا أن الاتحاد يهدف من هذه السباقات إلى إعادة النشاط لأبنائنا وتشجيعهم على الرياضة بعد عامين على جائحة كورونا، التي منعتهم من ممارسة الأنشطة الرياضية، كما تقدم بالشكر من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية على الدعم اللامحدود في سبيل إنجاح البطولة.

وأضاف أن حفل الختام سيتخلله حضور كبار الشخصيات ومشاركتهم النشاط الرياضي مع الأطفال من خلال سباق شرفي، ومن ابرز الشخصيات وزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الإعلام عبدالرحمن المطيري، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ونائباه د.صقر الملا ود.علي المروي، ومدير عام هيئة الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر.