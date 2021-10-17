هادي العنزي



تمكن لاعب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة لذوي الإعاقة يعقوب الخليفة من إحراز المركز الثالث في مسابقة فردي الرجال في بطولة «كوستا برافا» الدولية المفتوحة لكرة الطاولة، التي اختتمت منافساتها أمس في مدينة برشلونة بمقاطعة كتالونيا الإسبانية.



واستطاع الخليفة الفوز بالمركز الثالث بعد منافسة كبيرة شهدتها البطولة، في ظل مشاركة العديد من المنتخبات الأوروبية المتطورة في اللعبة، وفي مقدمتها إسبانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا.



من جهته، أثنى رئيس اللجنة البارالمبية الرياضية لكرة الطاولة ورئيس الوفد دعيج الهاجري على إنجاز الخليفة في منافسات الفردي، قائلا: «جاءت الميدالية البرونزية بعد منافسة شديدة شهدتها الأدوار التمهيدية والنهائية مع أفضل لاعبي البطولة، خاصة أن القرعة أوقعت الخليفة في مجموعة صعبة، لكنه بالعزيمة والإصرار استطاع مواصلة الفوز وصولا إلى الدور قبل النهائي، وهذا الإنجاز يظهر التقدم الذي تشهده كرة الطاولة لذوي الإعاقة، ونأمل بمزيد من المراكز المتقدمة في الاستحقاقات الدولية المقبلة».



وأشار الهاجري إلى أن مشاركة الناشئين محمد الرشيدي، وفهد العتيبي جاءت إيجابية وحققت الأهداف المرجوة منها، بقيادة المدرب أحمد فاروق، مضيفا: «قدم اللاعبان أداء متميزا في البطولة يعد بالكثير، وتنتظرهما مشاركة مهمة في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة في مملكة البحرين نوفمبر المقبل»، لافتا إلى أن كرة الطاولة لذوي الإعاقة قادرة على تحقيق أفضل الإنجازات في ظل الدعم اللامحدود من قبل اللجنة البارالمبية الكويتية برئاسة ناصر الجحدل، والهيئة العامة للرياضة بقيادة المدير العام حمود فليطح، ونائبه لشؤون الرياضة التنافسية د.صقر الملا.